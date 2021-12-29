عمرو سعد: أسرة روسية مبهورة باحتفالية نقل المومياوات

نشر الفنان عمرو سعد، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك ، منشور كشف فيه عن انطباع الشعب الروسى عن احتفالية نقل المومياوات .

وعلق عمرو سعد، قائلاً : “ انا حاليا في موسكو عندي تصوير واحد من الروس اللي شغالين معايا قاللي ان اولاده واصدقاءهم سافرو مصر لما شافوا جزء من احتفالية نقل المومياوات الملكية ، وقعد يحكي قدي ايه حصل ليهم سحر وانبهار بمصر لقيت نفسي طلعت الموبايل وفتحت ملف صور خاص عندي عن مصر فيه ٩٠ صورة جميلة ” .

وأضاف عمرو سعد : “ لقيت الراجل مذهول وقال مصر بلد كبير وعظيم ، انا بقي جه علي بالي الراجل الرائع المخلص محمد السعدي ،ـ واللي بيقدم اجمل وابهي صورة عن مصر ، واللي قدر يحقق اللي ملاييين من الشباب بيحلموا بيه وهو ان الناس بره مصر تعرف مصر الحلوة وتحس بقيمة وعظمة الناس والارض والمكان علشان تاخد المكانه اللي تستحقها ” .

واضاف عمرو سعد : “ وانا شوفت محمد السعدي قد ايه بيشتغل هو وكل التيم بتاعة بجهد رهيب وشياكة علشان مصر مش صحراء وهرم وجمل وعشوائيات مصر حضارة وتاريخ وشياكة وكرم وتنوع وشمس ومناخ وناس طيبين بيعشقوا الغريب مصر مكان ومكانه وكرامه تراث مافيش زيه في العالم وحاضر بيتطور بدراع الناس الجدعان الوطنيين والمخلصين” .

وقدم النجم عمرو سعد فيلما تسجيليا على المسرح الروماني أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك خلال احتفالية افتتاح مدينة أسوان الجديدة.

وقال عمرو سعد، خلال الفيلم أن مدينة أسوان الجديدة، احتوت على ممشى يحمل اسمها، والعديد من المحلات التجارية التي تضفي جمالًا فوق جمال المحافظة، كما وفرت المشروعات التجارية التي تم افتتاحها، العديد من فرص العمل لأهل أسوان.

وأَضاف :" بسبب خطة تطوير الدولة والحرص على تأمين مستقبل الصعيد؛ اختف ما يسمى بالأماكن السكنية غير آمنة لأهل الصعيد:"

وأكد عمرو سعد: «الصعيد في مصر يعني التاريخ، يعني نيل بيجري من يوم ما ربنا خلق الدنيا، يعني خير وبركة في كل أرض وكل بيت، واحنا الصعايدة فرسان وجدعان، كلمتنا واحدة، وأرضنا عرضنا، وحبنا لبلدنا وأهلنا بيجري في دمنا، بنتولد بيه».

وتابع: «حتى المولود مننا بره الصعيد زيي كده تلاقيه يحن لأصله ولازم ييجي هنا يزور أهله، بس الزيارة المرة دي غير، الصعيد اتغير، اطور في آخر كام سنة، شغل يمكن محصلش ييجي من 150 سنة، صحيح حصلت في مصر كلها، لكن الصعيد واخد حقه ومركزين عليه».