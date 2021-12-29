السياحة والاثار تنشر القطع الأثرية التي تم اختيارها لتكون قطع شهر ديسمبر...

تعرف على القطع الأثرية التي تم اختيارها لتكون قطع شهر ديسمبر بالمتاحف الأثرية على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن التقليد الشهري لها عبر استفتاء الجمهور من خلال صفحاتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ما يأتي في إطار دور المتاحف كمؤسسات ثقافية حضارية تعمل على رفع الوعي السياحي و الأثري لدى جميع فئات المجتمع.

متحف الفن الإسلامي:

يعرض قمقم من العصر الفاطمي مصنوع من الزجاج عليه زخارف.

المتحف القبطي:

يعرض مخطوط البشائر الأربعة (القديس متى -القديس مرقس–القديس لوقا- القديس يوحنا) باللغة العربية، ويظهر السيد المسيح بين السيدة مريم العذراء والقديس يوسف النجار وفوقهم الملائكة.

متحف الإسكندرية القومي:

يعرض دينار مملوكي عليه نص مكون من خمسة سطور يحمل اسم "قلاوون الصالحي" على الوجه، و الشهادة” لا اله إلا الله محمد رسول الله“على الظهر.

متحف المجوهرات الملكية:

يعرض علبة سيجار مصنوعة من الذهب ومحلاه بالمينا الملونة وقفل العلبة من حجر المرجان.

متحف قصر المنيل:

يعرض شكمجية مستطيلة الشكل من الخشب المطعم بالعاج مزينة بأشكال هندسية متداخلة محاطة بإطار من الصدف. وللشكمجية غطاء عليه زخارف الطبق النجمي يتوسطه عبارة "ما شاء الله" داخل إطار من العاج.

متحف المركبات الملكية ببولاق:

يعرض نموذج لعربة” الآلاي“على هيئة صندوق مقفول، مصنوع من الصاج مبطن بالسيراميك عليه رسومات لسيدات وملائكة ‍وسحاب، ومناظر طبيعية محلاة بنقوش مذهبة.

متحف جاير آندرسون:

يعرض طاولة للعب النرد من العصر المملوكي محلاة بزخارف نباتية محورة، مصنوعة من الخشب والعاج والعظم.

متحف إيمحتب بسقارة:

يعرض تمثال من البرونز من العصر المتأخر، لآنوبيس وافقا بهيئة آدمية ورأس ابن آوى، على قاعدة خشبية عليها بعض الكتابات بالهيروغليفية.

متحف مطار القاهرة الدولي ٢:

يعرض دبوس صدر مصنوع من الذهب ومطعم بفصوص كريمة، يخص جانانيار هانم، والملكة فريدة.

متحف مطار القاهرة الدولي ٣:

يعرض رأس لسيدة مصنوعة من الفخار، وتظهر تصفيف الشعر، من العصر اليوناني الروماني.

متحف ركن حلوان:

يعرض صورة فوتوغرافية للملك فاروق بالزي الرسمي داخل برواز خشب يحليه مناظر مستوحاة من الفن المصري القديم.

متحف الشرطة القومي بالقلعة:

يعرض مسدس انقاذ من العصر الحديث، مصنوع من الخشب والنحاس، والذي كان يستخدم في طلب المساعدة في حالات تعرض السفن للغرق.

متحف الأقصر للفن المصري القديم:

يعرض لوحة مستطيلة عليها نقش بالغائر يمثل الملكة حتشبسوت كسيدة أمام الإله آمون، ويظهر في أعلى القطعة بقايا قرص الشمس المجنح.

متحف التحنيط بالأقصر:

يعرض إبرة جراحية كانت تستخدم لخياطة جرح البطن بعد الانتهاء من عملية التحنيط .

متحف آثار مطروح:

يعرض سيف من العصر الإسلامي مصنوع من الصلب له مقبض مغطى بالقطيفة، والنصل ( حديدة السهم والرمح) عليه كتابة باللغتين العربية والفارسية والنص الكتابي باللغة العربية تمت بطريقة الزخرفة بالتكفيت.

متحف السويس القومي:

يعرض مجلد من الورق من العصر العثماني يحتوي على أبجدية اللغة العربية.

متحف آثار الإسماعيلية:

يعرض قناع جنائزي من الجص لسيدة يظهر به تصفيف الشعر من العصر الروماني.

متحف آثار طنطا:

يعرض تمثال اوشابتي من الدولة الوسطى مصنوع من الخشب في الوضع الاوزيري، عليه بقايا نصوص باللون الأسود. يرجع إلى.

متحف آثار تل بسطا:

يعرض المتحف مسرجة من الفخار على شكل وجه انسان من العصر اليوناني الروماني.

متحف كفر الشيخ:

يعرض المتحف أيقونة من العصر القبطي مصنوعة من الخشب، ذات إطار مذهب، تصور منظر نصفي للقديس ستيليانوس، ممسكا بيده اليمنى صليب وبيده اليسرى طفلاً وحول رأسه هالة مذهبة.

متحف آثار كوم أوشيم بالفيوم:

يعرض تمثال من الحجر الجيري من القرن الثالث الميلادي للمعبودة أفروديت آلهة الجمال تخرج من الصدفة.

متحف آثار ملوي:

يعرض أوستراكا (شقفات من كسر الفخار) من العصر اليوناني الروماني عليها كتابات يونانية باللون الأسود كانت تستخدم كألواح تعليمية.

متحف آثار سوهاج القومي:

يعرض مكحلة بالمرود مصنوعة من العاج، ومزخرفة من الخارج بخطوط.

متحف آثار الوادي الجديد:

يعرض تمثال مصنوع من الخشب، من العصر اليوناني الروماني يصور الإله اوزوريس يحمل فوق رأسه تاج عبارة عن ريشتين وقرني بقرة.

متحف شرم الشيخ:

يعرض تمثال من الخشب لقطة عليها زخارف بالمداد الأسود