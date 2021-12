كيم كارداشيان تحرق فيلم البطل الخارق ”سبايدر مان” بمنشور على”إنستجرام”

أفادت صحيفة "ذا إندبدندت" البريطانية، فى تقرير لها اليوم أن نجمة تلفزيون الواقع، عارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان، حذفت منشورا لها عبر حسابها على ‏موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، بعدما أثار غضبا واسعا ضدها.‏

كيم كارداشيان

وأضأفت الصحيفة حسب تعبيرها أن تصرف كارداشيان تسبب دون قصد في حرق الفيلم الجديد للبطل الخارق "سبايدر مان"، المعروض حاليا في دور العرض، بعد أن نشرت لقطتين منه في "ستوري" على "إنستجرام"، وهو ما أشعل غضب متابعيها الذين كانوا يتحضرون لمشاهدته في دور العرض.

حرق فيلم البطل الخارق "سبايدر مان"

والتقطت كيم كاراشيان اللقطتان أثناء متابعتها للفيلم داخل دور العرض السينمائية الموجودة داخل منزلها.

وكتب أحد النتابعين على "تويتر" غاضبا: "لقد ظللت ممتنعا عن متابعة أي حرق لأحداث الفيلم حتى تأتي كيم كارداشيان وتفسد لي كل هذا من خلال قصتها على إنستجرام".

هجوم رواد مواقع التواصل الاجتماعى

وقالت أخرى: "لا شيء يمثل امتيازا مثل حصول على فيلم داخل دور عرض سينمائية خاصة بك وثم تفسد أحداثه لمن يحاول منا البقاء في المنزل آمنا!".

وأمام الهجوم الذي تعرضت له، حذفت كيم كارداشيان منشورها عن الفيلم، بحسب صحيفة "ذا إندبدندت" البريطانية.

ارباح فيلم البطل الخارق "سبايدر مان"

وأصبح فيلم "Spider-man: No Way Home"، رسميا هو أول فيلم يجني مليار دولار إيرادات في شباك التذاكر منذ بدء جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

كما حقق الفيلم 50 مليون دولار إيرادات في شباك التذاكر داخل أمريكا، في أول يوم عرض له الخميس الموافق 16 ديسمبرالجاري، ليكون ثالث أضخم افتتاحية في تاريخ السينما، من بعد فيلم "أفنجرز" بعنوان "Endgame" الذي حقق 60 مليون دولار، وأحد أجزاء سلسلة أفلام "حرب النجوم" بعنوان "The Force Awakens"، الذي جمع 57 مليون دولار في أول يوم عرض له.

وفيلم "Spider-man: No Way Home" من بطولة توم هولاند وزندايا.