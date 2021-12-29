” سأفتقدك كصديق كثيرا”.. زوجة أحمد الفيشاوي تعلن انفصالهما رسميًا بعد زواج 4 سنوات

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت ندى الكامل انفصالها رسميا عن زوجها الفنان أحمد الفيشاوي وذلك بعد زواج استمر 4 سنوات.

أكدت ندى الكامل الخبر المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لراديو “إنرجي”.

وكان منشورا يحمل اسم ندى الكامل انتشر عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي رغم أن حسابها خاص، جاء فيه: “من امرأه قلبها هلك وانطفئ ..اود أن اعلن عن انفصالي انا وزوجي احمد الفيشاوي يوم ٢١ الشهر الجاري…وربنا يوفقنا ويكتب لكل واحد فينا السعادة وراحه البال، لقد كنت خير صديق وطاب لي العيش معك حتي في احلك أوقاتنا..سأفتقدك كصديق كثيرا”.

واستكملت “الرجاء عدم الخوض في هذا الموضوع احتراما لمشاعر أطفالي واسرتينا لقد عشت معك اربع سنوات واعتقد اني كنت نعم الزوجة ونعم السند وقد اديت واعطيت كل ما املك من حب وتضحيه لكي ترتاح..ولكني اعتقد انك الان سعيد من غيري ولست تعيس…واتمني لنفسي أن اكون أيضا سعيدة …ولكن…واحقاقا للحق …لقد اعطاني ووهبني كافه حقوقي الشرعية بلا نزاع أو تردد أو لحظه تفكير بل واكثر …سوف احبك دائما يا صديقي واتمني أن تكمل ما بدأناه سويا..وأن تنتبه لنفسك كثيرا..لقد كنت أمانة ارسلها الله لي..ولم اقصر يوما او تركتك تعاني.. لقد حافظت عليها”.

وتابعت: .اللهم فرحه لا حزن بعدها…اللهم ابدل خوفي طمأنينه …وكرامه وحريه لا قيد يمنعها .. وعزه نفس لا انسان ولا موقف يزعزعها ..واعلم ان عزه النفس و الكذب نقطه فاصله في حياتي ينتهي عندها اي صديق او حبيب..انها خطوطي الحمراء يا صديقي.

وكان ظهور ندى الكامل مع الفيشاوي دوما على السجادة الحمراء يثير الجدل طيلة فترة زواجهما بسبب القبلات المتبادلة بينهما.

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