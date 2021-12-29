أسرار النجوم: اتفرج : نسرين طافش تحتفي بالكريسماس بصور اغراء مثيرة وقاتلة .. والجمهور في ذهول ؟

الرياض - محمد الاطلسي - احتفلت الفنانة نسرين طافش بالكريسماس والسنة الجديدة من خلال تزيين شجرة عيد الميلاد ونشر الصور عبر حسابها بموقع أنستجرام

كتبت طافش معلقة على الصور "أيام قليلة و ندخل في سنة جديدة ، كل الأيام تمضي بحلوها و مرارها ، المهم أن تصنع فرقا بانسانيتك عاما بعد عام ، أن تصبح أكثر رحمة أكثر حبا أكثر لطفًا و تقبلًا"

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وتابعت "أن تعرف قيمة نفسك جيدا بينما تحفظ قيمة الآخرين ، ان تراعي اختلاف مستويات وعي البشر ، أن تصلح بعض التفاصيل او تتجاهل بعضها الآخر لتصبح أكثر تركيزًا بما ينفعك ، بأن تعتزل ما يؤذيك ثم تعتنق السلام المحبة الحرية و الوعي منهجًا لحياتك ، تلك هي بهجة النفس و ذلك هو السمو الروحي"

تفاعل الجمهور مع منشور نسرين طافش وقاموا بتهنئتها بالكريسماس والعام الجديد

يذكر أن نسرين طافش شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "المداح" مع حمادة هلال، أحمد بدير، محمد عز، حنان سليمان، دنيا عبد العزيز، من إخراج أحمد سمير فرج.