حسين فهمي يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته ويعلق على تصريحات شقيقه بأنهما ليس لديهما حظ مع النساء

ابو ظبي - احمد الجزار - علق الفنان حسين فهمي، على أنباء طالقه من زوجته، بعد الجدل الذي أثير بسبب

تصريحات شقيقه الفنان مصطفى فهمي التلفزيونية والتي أ كد فيها أنه أصبح عازبا هو وشقيقه، وأنهما ليس لديهما حظ مع النساء في حياتهما.

وتعارض ذلك التصريح مع ظهور حسين فهمي برفقة زوجته في أ كثر من مناسبة فنية مؤخرا، من بينها العرض الخاص لفيلمه الجديد “الكاهن” الذي أقيم أمس، والذي لفت فيه الأنظار بحضورهما معا.

وقال الفنان حسين فهمي في تصريحات صحفية: “أعيش حياة مستقرة مع زوجتي ولا صحة تماما لما تردد عن انفصالي عنها، والدليل تواجدنا معا في المناسبات الفنية، ولكن البعض فهم تصريحات شقيقي مصطفى فهمي خطأ، عندما تحدث عن تجربة انفصاله الأخيرة في برنامج تلفزيوني مع الإعلامي عمرو أديب، حيث كان يشير إلى نفسه بأنه أصبح عازبا، بينما أشار لي على هامش حديثه بقوله أنا وشقيقي حسين ليس لنا حظ مع النساء في حياتنا، وهذا شيء حقيقي أوافقه فيه؛ لأننا عشنا أ كثر من تجربة ولم يحالفها الاستقرار والحظ لاستمرارها”

وأضاف: “لكني حاليا أعيش حياة مستقرة مع زوجتي، ولم ننفصل مثلما تردد، والحمدلله سعيد بالحياة برفقتها وتجمعنا صداقة وتفاهم ومحبة كبيرة وأتمنى أن يسود ذلك دائما، وأن نعيش في هدوء”.حس

وتطرق حسين فهمي للحديث عن فيلمه الجديد “الكاهن” والذي انطلق عرضه بالسينمات أمس، قائلا: “فيلم الكاهن من الأعمال المهمة؛ إذ يتناول قضية كبيرة وهي عالم الاتصالات ونظريات المؤامرة، وجذبني العمل منذ قراءتي للسيناريو، وكان من الصعب علي أن

أرفضه لأهمية موضوعه الذي يطرحه، هذا بالأضافة لمخرجه عثمان أبو لبن والذي يعد من

المخرجين المميزين والمهمين على الساحة وصاحب رؤية فنية خاصة به، وفي النهاية أتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور”.

فيلم “الكاهن” يشارك في بطولته عدد من الفنانين إلى جانب حسين فهمي، منهم التونسية درة، والأردني إياد نصار، والسوري جمال سيلمان، وفتحي عبد الوهاب ومحمود حميدة، وأحمد فؤاد سليم، وحنان سليمان، وهو إنتاج مصري سعودي، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبو لبن، وتدور أحداثه حول خطورة عالم الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة.

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