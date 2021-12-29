سمية الألفي تخضع لعلاج كيماوي وإشعاعي بعد إصابتها بورم سرطاني

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف ألفي الألفي شقيق الفنانة سمية الألفي تطورات الحالة الصحية لها بعد إعلان إصابتها بالسرطان.

وقال ألفي في تصريحات صحفية، إن شقيقته أجرت عملية جراحية لاستئصال ورم سرطاني وهي حاليا في المنزل وحالتها مستقرة، مشيرا إلى أن تشخيص حالتها أنها في المرحلة الثالثة من مرض السرطان.

وأكد أن سمية الألفي ستخضع لجلسات العلاج بالكيماوي والإشعاعي في موعد يحدده الأطباء خلال الأيام المقبلة.

وكان شقيق سمية الألفي قد كشف مسبقا أن شقيقته اكتشفت مرضها بالصدفة عندما لاحظت وجود ورم في جسدها جعلها تشعر بالتعب لذا خضعت لبعض الفحوصات والتحاليل التي اكتشفت من خلالها مرضها.

جدير بالذكر أن آخر ظهور للفنانة سمية الألفي كان في العرض الخاص لفيلم “ريتسا” لتساند نجلها أحمد الفيشاوي.

فيلم “ريتسا” تأليف معتز فتيحة، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج أحمد يسرى، ويقوم ببطولته كل من محمود حميدة، وأحمد الفيشاوي، وأميرالمصرى، وكارولين عزمى ومى الغيطى ومريم الخشت وعائشة بن أحمد ونور إيهاب.

وتدور أحداث الفيلم حول 3 قصص حب مختلفة، وكل قصة لها طابع خاص وتسير فى خطوط متوازية إلا أن هناك رابطًا بينها.

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