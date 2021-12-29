أسرار النجوم: خبيرة تغذية روسية تدق ناقوس الخطر وتحذر: لا تتناول أكثر من هذا العدد من اليوسفي يوميا !

الرياض - محمد الاطلسي - رغم انه مفيد للجسم ويوفر له فيتامينات مهمة تزيد من مناعته خاصة في فصل الشتاء، إلا ان خبيرة التغذية الروسية ناديجدا تسابكينا حذرت من تناوله بكثرة، مفيدة بأن هناك أضرارا للإكثار منه، وذلك حسبما نشرت وكالة "سبوتنك" الروسية للأنباء مؤخرا .

وحسب الوكالة، قالت الخبيرة الروسية إن هذه الفاكهة مصدر ممتاز للكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والفيتامينات D و K و B والألياف التي تحتويها تساعد على تطبيع الجهاز الهضمي، وفيتامين C يقوي جهاز المناعة. وأن ثمار الحمضيات تساعد في مكافحة الفيروسات. إضافة الى ان وجود البيوفلافونويد ومضاد الأكسدة بيتا كاروتين يمنع تكوين السرطان.

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وفي هذا الاطار، شددت تسابكينا على أن الاستهلاك المتكرر لليوسفي يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الكبد، حيث لا يجب أن تزيد نسبة الفركتوز في اليوم الواحد على 40 غراما.

موصية بتناول ما لا يزيد على 4 الى 5 حبات من اليوسفي يوميا. مبينة "لا ينبغي لأحد أن ينسى رد الفعل التحسسي المحتمل. يجب على الأشخاص الذين يعانون من التهاب المعدة توخي الحذر أيضا، حيث يمكن أن يؤدي اليوسفي إلى تهيج الأغشية المخاطية في الأمعاء والمعدة".