عضو تنسيقية الأحزاب.. تعرف على حبيبة محمد رشاد الجديدة بعد أن أعلن ارتباطه بها (10 صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلن الفنان الشاب محمد رشاد أمس عن ارتباطه من جديد بعد انفصاله عن المذيعة مي حلمي، مؤكدًا أنه سيقوم بإعلانه خطوبته رسميًا خلال الأيام القادمة.

ونشر رشاد صورة له مع حبيبته دون الكشف أي معلومات عنها.

ونكشف لكم لأول مرة عن 10 صور لحبيبة محمد رشاد الجديدة، وهي غادة فتحي، وهي عضو في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وحرص محمد رشاد على إخفاء صورة حبيبته الجديدة، واكتفى بكتابة عبارة “أحبك” على صورتهما.

محمد رشاد يعلن ارتباطه

بعد مرور عام على انفصاله عن طليقته الإعلامية مي حلمي، أعلن الفنان محمد رشاد عن ارتباطه من جديد.

وخلال لقائه مع برنامج “إي تي بالعربي”، أعلن محمد رشاد ارتباطه مجددا ومن المقرر أن يحدد موعد الخطوبة خلال الفترة المقبلة.

ورد محمد رشاد على حقيقة توجيهه رسائل مبطنة لطليقته مي حلمي من خلال أغانيه وقال “مش بوجه رسائل مبطنة لحد، الموضوع مش مقصود، الفكرة إن ربنا بيبعتلي حاجة في الوقت ده والناس بتربط الأحداث ببعض وده مش حقيقي وأغنية أنا مش شمتان ملهاش علاقة بأي حاجة.

وتابع محمد رشاد “بتضايق من تعليقات الناس، إنك لما تكون في حته تانية ومركز في شغلك، تلاقي الناس مصممة تربطك بحاجة تانية، وأنا كـ محمد رشاد، مهتم إني أسمع وأنفذ أغنية حلوة بشكل محترم، وماليش دعوة الناس هتستقبل الأغاني إزاي، عشان أنا بركز في الأغنية اللي بعدها.

وعن أغنية ابن الأصل، قال محمد رشاد “بتتكلم عن الشخص اللي بيتعامل بالأصول وبيقابل ناس مش حلوة في حياته ومش بتتكلم عني إنما دي حالة عامة ممكن يعيشها أي حد”.

يذكر أن مي حلمي أثارت الجدل خلال شهر رمضان الماضي بعد التصريحات المتبادلة بينها وبين طليقها المطرب محمد رشاد من خلال حلقات برنامج “شيخ الحارة والجريئة”، بسبب حديثهما عن كواليس علاقتهما وأسباب الانفصال.

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