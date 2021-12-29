زوجي يصر على معاشرتي في السيارة بالصحراء اتصرف إزاي؟.. مبروك عطية: تقريبا شاف فيلم عادل إمام

ابو ظبي - احمد الجزار - رد الدكتور مبروك عطية، العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر فرع سوهاج، على سؤال ورد إليه من إحدى المتابعات، نصه: زوجي مصر على معاشرتي في السيارة في الصحراء ولا أعرف ماذا أفعل معه، فما الحل؟.

وقال مبروك عطية عطية، في مقطع له عبر قناته على اليوتيوب، إن الزوج ليس إلهًا ومن ثم لا يطاع طوال الوقت كما لا تنفذ بعض أوامره، مضيفًا أن تلك الطلبات غريبة ولم يسمع أحد عنها شيئًا إلا في الأفلام.

وأضاف مبروك عطية، أن الله قال: وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ ۙ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، كما قال أيضًا: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، متابعًا: الكلام واضح لا لبس فيه على الإطلاق ومن ثم يجب الابتعاد عن تلك المطالب الغريبة.

وأردف مبروك عطية: الله جعل هناك غرفة نوم للزوجين، كما أن الدين شرع أن الأطفال إذا بلغوا الحلم عليهم الاستئذان قبل الدخول، فقال الله: وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ.

مبروك عطية: الأفلام ليس كلها حلال

وتابع مبروك عطية: تقريبا هذا الراجل شاهد فيلم عادل إمام، الذي تحدث عن قضية عدم قدرة الرجل، فالأفلام ليس كلها حلال، وإن كان بعضها يعالج بعض القضايا كقضية الانفجار السكاني، لكن بعضها يتحدث عن أمور لا تتناسب معنا على الإطلاق.

مبروك عطية: السرية لا بد أن تحوط العلاقة الزوجية

وأكمل مبروك عطية: ربنا بيحافظ على سرية العلاقة الزوجية وأنت تريد أن تذهب إلى الصحراء، فماذا لو هجم عليكما أشخاص، أو هل تسمح لأحد بأن يشاهد ما ستقومان به؟، مستكملًا: مفيش ضمان واحد للحفاظ ولسرية العلاقة الزوجية إلا غرفة النوم.

واختتم مبروك عطية: لولا أنها قالت أنه أصر وتتحدث بجدية لظننت أنها تهزر أو أن هذا الزوج لا يتحدث بجدية، مضيفًا: هناك قواعد وآداب لا بد من مراعاتها ولا بد من الحفاظ على سرية العلاقة الزوجية بكافة الطرق.

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