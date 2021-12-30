“ستروين” تصدر بيان اعتذار بعد اتهام عمرو دياب والشركة بالتحريض على التحرش وتحذف الإعلان

ابو ظبي - احمد الجزار - أصدرت شركة “ستروين” للسيارات بيان اعتذار للجمهور، بعد اتهام الشركة وعمرو دياب بالتحريض على التحرش بسبب لقطة في الإعلان الذي قام به الأخير مؤخرًا لصالح الشركة.

وقالت ستروين في بيانها: “تحرص شركة ستروين عل مشاعر جميع المجتمعات في البلدان التي تعمل بها، ولا تنسامح الشركة مع التحرش بكافة أشكاله، نحن نتفهم التفسير السلبي لمشهد ظهر في أحدث إعلان تليفزيوني لسيارة سترويت سي 4، في مصر”.

وتابع البيان: “المشهد يسلط الضوء على خاصية “الكاميرا المتصلة”، وهي كاميرا مدمجة عالية الدقة مصممة لالتقاط لحظات قيادة فريدة بالإضافة إلى تحسين سلامة هذه المركبة، والذي اعتبره البعض مشهد غير لائق”.

واستطرد البيان: “لذا اتخذنا قرارا بسحب هذه النسخة من الإعلان التجاري من جميع منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بستروين، ونقدم خالص اعتذارنا لكل من شعر بالاستياء من هذا المشهد”.

عمرو دياب وستروين يثيران الجدل

أثار إعلان تجاري شارك فيه الفنان عمرو دياب للترويج لسيارات شركة ستروين في مصر، حملة غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث اتهم المغردون الإعلان بـ”الترويج للتحرش الجنسي”