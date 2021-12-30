صفعها وسبها وتعمد تصويرها.. الأمن يلقي القبض على صاحب فيديو التعدي على سيدة أمام أطفالها بالوراق

ابو ظبي - احمد الجزار - ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على أحد الأشخاص ظهر في مقطع فيديو بعتدي على سيدة تُدعى منار.م ويسبها بألفاظ خادشة للحياء وسط المارة، وأمام أطفالها بطريقة وحشية في الوراق.

وقالت السيدة في تصريحات صحفية، إنها تعرضت للضرب المبرح، على يد زوج شقيقتها في وضح النهار بالشارع أمام أطفالها، حيث أقدم على صفعها، حسب ما ظهر في مقطع فيديو لا تتعدى مدته 45 ثانية.

وعلى الفور فحصت الأجهزة الأمنية من خلال ضباط مباحث قسم شرطة الوراق، المقطع الفيديو الذي يظعر الشخص زهو يتعدى بالضرب على سيدة بالشارع أمام أطفالها، وتم تشكيل قوة من مباحث القسم لضبط المتهم.

وبعمل التحريات تبين أن السيدة هى شقيقة زوجة المتهم وبسبب خلافات عائلية بينهما تعدي بالضرب على المجنى عليها، وألقت القوات القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مع زوجته، وحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وترجع أحداث الواقعة عندما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لاتهام شخص بالتعدي على شقيقة زوجته بطريقة وحشة وسط المارة في منطقة الوراق.

وصرح شاهد عيان بأن السيدة تدعى منار.م، تبلغ من العمر 27 عاما، تعرضت للضرب والإهانة على يد زوج شقيقتها، بسبب رفع شقيقتها قضية خلع ضده، فحاول الانتقام منها لظنه أنها السبب في اتخاذ شقيقتها هذه الإجراء.

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