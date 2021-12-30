“أصيبت بورم نادر وراضية بقضاء الله”.. سمية الألفي تكشف تفاصيل إصابتها بورم سرطاني

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة سمية الألفي، آخر تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بورم في الصدر، مؤكدة: “أنا بتحسن وشالوا سرطان اللي كان في الثدي والغدد”.

ضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة “إم بي سي مصر”: “خلال أسبوعين هبدأ رحلة العلاج الكيماوي والإشعاعي، الحمد لله أنا راضية”.

وأكدت: “تمت إزالة الورم في الثدي والغدد وأنا الآن بخير، ولكن الطبيب أبلغني أن الورم الذي أصبت به نادر وراضية بكل شيء”.

وتقضي الفنانة سمية الألفي فترة نقاهتها في منزلها، وذلك بعد استئصال ورم من منطقة الصدر، حيث قرر الأطباء أن ترتاح في منزلها لحين بدء مرحلة العلاج.

وكانت الفنانة سمية الألفي أجرت عملية جراحية منذ أيام لاستئصال ورم في الصدر، وطلب ابنها من الجمهور الدعاء لها عبر حسابه الخاص علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكانت سمية الألفي حلت مؤخرًا ضيفة على الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج “السيرة” لتكشف بعضًا من كواليس وتفاصيل حياتها الفنية وجانبا من حياتها الشخصية المثيرة.

وقالت سمية الألفي خلال اللقاء: “لما أصيب فاروق الفيشاوي بالسرطان دي كانت أصعب فترة في حياتي، وقتها ندمت إني مش مراته وإني مش عايشة معاه ليل ونهار”.

ولفتت: “في الأسبوعين الأخيرين في حياة فاروق الفيشاوي كنت معاه في المستشفى واتوفى وهو نايم، وكان نفسي أكون معاه 24 ساعة وأخدمه وأكون جنبه قبل وفاته”.

حب سمية الألفي لزوجها فاروق الفيشاوي

وكشفت سمية الألفي خلال اللقاء عن مدى حبها لفاروق الفيشاوي وأنها كانت تعلم أنه يخونها وكانت تسكت، لأنها تحبه وستظل تحبه حتى بعد وفاته، وبكت بشدة أثناء اللقاء، وكشفت عن حجم الألم في حياتها وأنها تعلمت الصبر، وطالبها الإعلامي عمرو الليثى أثناء اللقاء بأن تعود إلى التمثيل مرة أخرى.

وقالت: “كرامة فاروق الفيشاوي كانت عندي كبيرة أوي، وما كانش بيعتبر خياناته دي بتجرح كرامتي”.

تعرض سمية الألفي للخيانة

وتابعت: “كانت عندي صديقة غالية أوي وجالي تليفون بيقولوا لي فاروق بيخونك في المكان الفلاني، وصديقتي فضلت تزن عليا نروح نقفشه وأنا رفضت وقلت لأ لما ييجي هقوله يطلقني، فصديقتي اتصلت بيه في الفندق فردت عليها البنت اللي بيخوني معاها فكلمتها وقلت لها اديني فاروق فكلمني فقلت له معلش أنا بكلمك علشان المخرجين بيطلبوك ومش عارفين يوصلوا لك وما حطتهوش في موقف وحش بس ساعتها قلت أنا خلاص هتطلق”.

احترام فاروق الفيشاوي

وأكملت: “اتربيت مع أم بتحترم الزوج احترام ملهوش حد وربتني إني ما أغلطش وآخد حقي بطريقة صح، وأنا ما غلطتش في فاروق الفيشاوي وهو عمره ما غلط فيا ولا زعق لي ولا قال لي كلمة بايخة، إن واحدة ست تغريه فيلاقي نفسه في نزوة كان بالنسبة لي عادي”.

وأوضحت: “استحملت فاروق الفيشاوي 16 سنة خيانة ولكن بعد كده قلت له باي باي أنا خلاص هتطلق”.

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