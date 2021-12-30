أسرار النجوم: عادل إمام رفض « مدرسة المشاغبين » في البداية وقبل بها بعد أن كان محمد صبحي سيقوم بالبطولة.. لن تصدق سر الخصام بين النجمين!

الرياض - محمد الاطلسي - حين كان محمد صبحي طالبا في معهد المسرح، ترشح لمدرسة المشاغبين، لكن تم استبعاده وأتى المخرج بعادل إمام، وحزن صبحي.

هنا الشيطان الذي دخل بين عادل إمام وصبحي، وزاد الطين بلة عندما قررت نفس الشركة المنتجة إنتاج قصة الحي الغربي.

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اعترض الزعيم على دوره في المسرحية، لكن عندما عرف أن محمد صبحي سيقوم ببطولتها عدل عن قراره، خوفا من نجاح صبحي في هذا الوقت بعد مسرحية “انتهى الدرس يا غبي” التي كان يقوم ببطولتها في نفس العام.

علم ١٩٩٨ قال صبحي في حوار مع جريدة البيان: إن عادل إمام لم يضف شيئا لفن المسرح.

أضاف أن الجمهور يأتي لمشاهدة عادل بصرف النظر عن المحتوى الذي يقدمه في مسرحياته، بينما الجمهور يأتي له لمشاهدة المحتوى الذي يقدمه وليس لشخصه فقط.

وقال إنه يعمل دائما على تطوير المسرح، واعتبر عادل إمام رقم اثنين في هذا المجال بعده.

بعد عام سأل أحد الصحفيين محمد صبحي عن إمكانية العمل مع الزعيم فقال: مستحيل، هناك اختلافات في وجهات النظر بيننا.

وخلال حواره في صحيفة “الحياة”: “أنا وعادل إمام مختلفين كل واحد له طريق”.

تابع أن عادل إمام يمكنه أن يقدم مسرحية جيدة دون أن يطور في المسرح، بينما يعمل هو على تطوير المسرح.

كما قال: لا يوجد منتج يستطيع أن يقدم عادل إمام ومحمد صبحي معا.

قال صبحي” ذات مرة طرحت فكرة أن أخذ ربع ما يأخذه عادل إمام، وإنني مستعد لأخذ دور مساحته ثلث دور عادل إمام، لكن على شرط أن نعمل مسرحا وهذا ما أراه مستحيلا”.

أكد على هذا الرأي في حوار أجراه مع الشاعر عبد الرحمن الأبنودي، رافضا وصف عادل إمام بالرمز. قال صبحي “لا يستطيع أي نجم في مصر أن يكون الأول في المسرح والسينما والتليفزيون ونشرة الأخبار، سيبوا لنا لقمة يا اخوانا”.

على الجانب الآخر، قال عادل إمام إن المنتجين كانوا دائما يهددونه بالممثلين الجدد، وعندما نجح محمد صبحي كان يرى الكثيرون أنه سيأخذ نجومية عادل إمام ويقضي عليه.

روى عادل إمام هذا في حوار له مع جريدة “الأخبار”،حيث قال كنت في إسكندرية وجاءني حلمي رفلة ومعه سيناريو لكنني رفضته لعدم اقتناعي بالدور، فقال لي حلمي رفلة: “أنا ممكن أجيب محمد صبحي” مهددا له.

تابع عادل إمام غضبه من تهديد المنتجين له بالممثلين الجدد قائلا: “كل ما يطلع ممثل جديد بقولك هيضيع عادل إمام، مش عارف إشمعنى عادل إمام ميضيعش مثلا أحمد بدير ليه متعرفش”.

عندما سئل عادل إمام عن غضبه من المقارنة مع الآخرين، أكد: “أنا بشتغل بس ومليش دعوة بالناس حواليا، وعمري ما حسدت حد”.