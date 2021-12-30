حسن شاكوش يشوق المتابعين لحفله بعمان

نشر مطرب المهرجانات حسن شاكوش صورة له من داخل الطائرة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”. وعلق حسن شاكوش علي الصورة، كاتبًا: “مسافر عمان انتظرو ان شاء الله فديوهات الحفلة”.

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