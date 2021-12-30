ستروين تسحب إعلان عمرو دياب بعد اتهامات بانتهاك الخصوصية والتحرش

أصدرت شركة Citroen Egypt لصناعة السيارات بيانا منذ قليل تعلن من خلاله سحب أحدث إعلاناتها الذي يقدمه الفنان عمرو دياب، بعد تعرضه لانتقادات عديدة واتهامات من قبل البعض بانتهاك الخصوصية والتحريض على التحرش.

وجاء نص البيان كالتالي "تحرص شركة ستروين على مشاعر جميع المجتمعات التي تعمل بها ولا تتسامح الشركة مع التحرش بكافة أشكاله، نحن نتفهم التفسير السلبي لمشهد ظهر في أحدث إعلان تليفزيوني لسيارة 4 Citroen في مصر".

وأضاف البيان "المشهد يسلط الضوء على خاصية Connected cam وهي كاميرا مدمجة عالية الدقة مصممة لالتقاط لحظات قيادة فريدة بالإضافة إلى تحسين سلامة قائد المركب والذي اعتبره البعض مشهدا غير لائق".

واختتم البيان "لذا اتخذنا قرارا بسحب هذه النسخة من الإعلان التجاري من جميع منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بستروين ونقدم خالص اعتذارنا لكل من شعر بالاستياء من هذا المشهد".

وقد أثار إعلان ستروين الذي يقدمه الفنان عمرو دياب الكثير من الجدل مؤخرا، حيث يظهر الهضبة وهو يقود سيارته ويكاد يصدم سيدة جميلة تلتفت اليه غاضبة فيعجب بها، ويسارع على الفور لاستغلال خاصية التقاط الصور من خلال الكاميرا الأمامية للسيارة، فيلتقط صورة لهذه السيدة، ويرسلها لهاتفه النقال واعتبر الجمهور أن الإعلان يحرض على التحرش.