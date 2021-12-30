هاني شاكر يعلن عن إلغاء حفله في رأس السنة لهذا السبب

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلن الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إلغاء حفله المقرر في رأس السنة في أحد فنادق القوات المسلحة، بعدما أعلن عن بيع جميع تذاكر الحفل، وجاء ذلك بسبب قرارات الدولة.

وقال «شاكر»، في بيان عبر «إنستجرام» : «رغم الإقبال الكبير على حفل أمير الغناء العربي هاني شاكر، والذي تقرر تأجيله إلى موعد آخر نظرًا لقرارات الدولة بعدم إقامة حفلات في القاعات المغلقة بالفنادق حرصًا على الجمهور، تعتذر الشركة المنظمة عن الحفل للفنان هاني شاكر وكل عشاقه للظروف الخارجة عن إرادتنا لتأجيل الحفل».

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هاني شاكر يعلق على ترشحه في انتخابات نادي الزمالك

نفى نقيب المهن الموسيقية الفنان الكبير هاني شاكر صحة ما تردد عن التقدم بأوراقه للترشح على منصب أمين الصندوق بنادي الزمالك، مؤكدًا أن هذا الأمر عار تمامًا من الصحة.

وقال «شاكر» خلال مداخلة تلفزيونية: «من الصعب عليا العمل في نادي الزمالك ونقابة المهن الموسيقية، ويكفي علينا تطهير سوق الغناء». وأضاف: «طبعا عند قراري ودي آخر فترة بالنسبة لي لأني تعبت، خاصة بعد الأزمة الصحية الأخيرة التي تعرضت لها».

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