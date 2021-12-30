شاهد.. تيجى نتراهن لـ تامر عاشور تتصدر المركز الـ 9 عالميا

تصدرت أغنية "تيجي نتراهن" للمطرب تامر عاشور المركز التاسع في قائمة أعلى الأغاني مشاهدة عالميا على "يوتيوب".

ومن نحية اخرى تصدرت أغنية “تيجى نتراهن” للمطرب تامر عاشور منصات الموسيقى المختلفة بعد ساعات من طرحها .

واحتلت “تيجى نتراهن” تريند رقم ١ عبر تطبيق أنغامى ، فينا احتلت التريند رقم ٣ عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب محققه ٩٠٠ ألف مشاهدة .

تيجي نتراهن" من ألبوم عاشور القادم الذي إنتهى من تسجيل جميع أغانيه استعدادا لطرحه مع بداية عام ٢٠٢٢ والأغنية كلمات الشاعر الغنائي عليم ولحن عمرو الشاذلى وتوزيع موسيقى عمرو الخضرى.

وكان عاشور أكد في تصريحات صحفية، أن الألبوم الجديد يشهد تغييرات ملحوظة يلتمسها جمهوره سواء في الكلمات أو اللون الغنائي بالإضافة إلى مفاجآت من المقرر الكشف عنها قبيل إطلاقه نهاية ديسمبر الجاري.

ويشارك في الألبوم الجديد لعاشور من الشعراء جمال الخولى، مالكى، هشام صادق، حسام سعيد، أدهم معتز ..ومن الملحنين مدين، تامر على، محمود أنور، سامح كريم، عمرو الشاذلى، مايكل رامى ومحمدى بالإضافة إلى توزيعات موسيقية لـ" فهد، آسر عاشور، عمرو الخضرى، محمد شفيق، أحمد أمين ويحى يوسف.