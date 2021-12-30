شاهد.. عمرو دياب يطرح أحدث أغانيه ”خلى الحجر ينطق”

طرح الهضبة عمرو دياب، برومو أغنيته الجديدة "خلى الحجر ينطق"، عبر إحدى المنصات الإلكترونية الغنائية، وهى من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع توما، ديجيتال ماستر وميكس أمير محروس.
وتقول كلمات البرومو، الذى نشره الهضبة عبر منصاته على السوشيال ميديا فيس بوك وانستجرام: "أول مرة بيحصل بينا سلام.. أول مرة بيدور بينا كلام، ربنا يستر نخرج منها سلام، خلى الحجر ينطق.. خلانى أحس من تانى، خلى الحجر ينطق.. خلانى فى حالة استسلام".
وكان النجم الكبير عمرو دياب، طرح مؤخرا أغنية جديدة تحمل اسم "كتر من قربك"، كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعى وتوزيع وسام عبد المنعم وهندسة صوت أمير محروس.
وتقول الأغنية فى مطلعها: "يا حبيبى اتمخترأنت الأجمل أنت الأخطر.. دا انت الخطوة بمليون ريختر ودت قلبى شمال ويمين.. كتر من قربك كتر على قلبى يا سيدى اتشطر أصل أنا بقلق وأتوتر لما تسيبنى دقيقتين.
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