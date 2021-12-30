أول تعليق من غادة عبدالرازق عن اعتذارها عن مسلسل يجمعها مع ياسمين صبري (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة غادة عبد الرازق سبب عدم تعاونها مع الفنانة ياسمين صبري، وذلك بعد تردد أنباء برفض الأخيرة العمل مع غادة، في مسلسل يجمعهما برمضان المقبل 2022، حيث أشار البعض أن ياسمين تفضل تقديم عمل من بطولتها المطلقة.

وتحدثت غادة عبد الرازق عن أزمة مسلسلها مع ياسمين صبري، خلال لقاء لها عبر برنامج “انسايدر”، قائلة: كان في مشروع بينا لكن مكنش في تحضيرات له، وأنا بحب ياسمين جدًا، ولما جت الفكرة إننا نشتغل مع بعض مكانش عندي مانع أشتغل معاها.

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وتابعت غادة عبد الرازق حديثها: لكن كان لازم يكون في تحضيرات للمسلسل، لأنه بيضم في نجمتين كبار لهم جمهور، وهذا لم يكن متاح.

وكانت تصدرت غادة عبد الرازق تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حوارها مع الإعلامي مصطفى الآغا، في برنامج صدى الملاعب، حيث قالت في هذا اللقاء تصريحات نارية، منها حديثها عن ندمها على العمل في الوسط الفني، وأن تركيزها في الوسط، ساعد على ابتعادها عن ابنتها روتانا.

غادة تدافع عن ادهم نابلسي

كما دافعت غادة عبد الرازق في الفترة الأخيرة عن الفنان أدهم نابلسي، الذي اعتزل الفن مؤخرًا، حيث أشارت أن هذا الأمر شخصي، ولا يخص أحدًا، قائلة: هو حر في قراره، ملناش دعوة بعلاقته بربنا، كل واحد حر في حياته، ولا يحق لنا الحكم عليه.

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