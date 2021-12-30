شاهد ... رزان مغربي تخطف أنظار جمهوها عبر انستجرام

شاركت الفنانة اللبنانية رزان مغربي، جمهورها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، بصور جديدة لها. وظهرت رزان مغربي، بأطلالة جذابة جريئة مرتدية فستان قصير باللون الاسود " ما أثار إعجاب متابعيها. و علقت علي الصورة قائلة : الفستان الأسود الصغير المفضل لدي. أود أن أعيش حتى اقتل بهذه الإطلالة .

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