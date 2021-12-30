تحذير شديد لسكان هذه المدن من الخروج غدًا: الزموا منازلكم

ابو ظبي - احمد الجزار - حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس غدا الجمعة، حيث تصل الموجة غير المستقرة ذروتها غدا، بالتزامن مع احتفالات رأس السنة، ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع بوسط سيناء.

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين غدا لمواجهة الطقس السيئ، كالابتعاد عن أعمدة الإنارة والأشجار والقيادة بهدوء، وارتداء الملابس الثقيلة، وعدم الخروج إلا للضرورة فى المدن التى تشهد سيولا، تناول المشروبات الدافئة.

وقالت الهيئة إنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة ورعدية مصحوبة بحبات البرد بنسبة حدوث من 60:80% على مناطق من ” دمياط، مطروح، الإسكندرية، بورسعيد، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الغربية،الشرقية، المنوفية، القليوبية، القاهرة، الجيزة، الإسماعيلية، السويس، الفيوم، بنى سويف،المنيا” على فترات متقطعة قد تصل لحد السيول على مناطق من جنوب سيناء خليج السويس ” الزعفرانة، رأس غارب، راس شقير”، وسقوط أمطار خفيفة على جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وأشارت إلى حدوث نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحرى وشمال الصعيد ومدن القناة على فترات متقطعة.

وقالت الهيئة إنه من المتوقع أن يسود طقس باردا القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارًا، شديد البرودة ليلا، كما توقعت أن يسود طقس باردا نهارا على السواحل الشمالية الغربية وعلى السواحل الشرقية، شديد البرودة ليلًا، وتضم السواحل الشمالية “مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح”.

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء على جنوب سيناء نهارًا شديد البرودة ليلًا يصل لحد الصقيع، وتوقعت أيضا أن يسود طقس باردا على شمال الصعيد مائل للدفءعلى الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، ومحافظات الصعيد تضم “الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان”.

وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:

القاهرة الكبرى: “القاهرة، الجيزة، القليوبية”.

إقليم الإسكندرية: “الإسكندرية، البحيرة، مطروح”.

إقليم الدلتا: “الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية”.

إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء”.

إقليم شمال الصعيد: “الفيوم، بني سويف، المنيا”.

إقليم وسط الصعيد: “أسيوط، الوادي الجديد”.

إقليم جنوب الصعيد: “سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر”.

السواحل الشمالية: “مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح”.

الساحل الشمالي الغربي: “مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني”.

الساحل الشمالي الأوسط: “الإسكندرية، العلمين، مارينا، برج العرب، الحمام”.

ساحل الدلتا الشمالي: “رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط،عزبة البرج”.

الساحل الشمالي الشرقي: “بورسعيد، العريش، رفح”.

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