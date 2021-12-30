أسرار النجوم: حكاية المرأة الوحيدة التي أحرجت الزعيم عادل إمام.. لن تصدق من تكون!

الرياض - محمد الاطلسي -

كشف الفنان عادل إمام عن تفاصيل بداية قصة حبه لزوجته وأم أولاده هالة الشلقاني.

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وقال الزعيم في لقاء سابق عبر برنامج "yes I’m famous" إنه سألها في بداية تعارفهما "هل تحبي القراءة" لتجيبه بالإيجاب مما دفعه لإهدائها كتاب بعنوان "نابليون في مصر".

وتابع عادل إمام حديثه قائلاً إنه بعد فترة من الوقت سألها "هل قرأتِ الكتاب؟"، لترد عليه قائلة :" أنا كنت فاكرة هتجيبلي كتاب شجرة الصفصاف أو النظارة السوداء مش الكتاب ده".

وفي لقاء آخر، أشاد النجم الكبير عادل إمام بمواقفها معه منذ البداية حينما تمسكت بالزواج منه، وأوضح أنه يدين لها بالكثير من الأمور بعدما اهتمت بتربية الأبناء رامي وسارة ومحمد حتى بلغوا أعلى مراحل التعليم.

وتذكر الزعيم بداية معرفته بزوجته حينما كان هو وأصدقاؤه في تجمع مع المنتج سمير خفاجة، وفوجئوا بفتاة صاحبة حضور مبهج تطل من شرفة مجاورة، فحاول الجميع لفت انتباهها إلا عادل إمام الذي شعر بالخجل.

وحينما تعرفا إلى بعضهما في البداية أخبرها أنهما لن يتزوجا ولكنه تزوجها بعد عام واحد، ثم أخبرها أنه لن ينجب أطفالا، ورزق منها بثلاثة أبناء.