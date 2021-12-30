حنان ترك تكشف تطورات حالتها وأسرتها بعد إصابتهم بكورونا

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة حنان ترك تطورات حالتها الصحية، وذلك بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا هي وعائلتها خلال الأيام الماضية.

ونشرت حنان ترك صورة لها عبر حسابها بموقع التغريدات القصيرة تويتر، وقالت: ‏الحمد لله وبفضله ثم دعواتكم، أنا وأسرتي نتعافى من كورونا، أشكر كل من سأل عنا ودعا لنا.

وتابعت: أسأل الله أن يمنّ علينا جميعا بالصحة والعافية، وكل عام والعالم كله بألف خير، ربنا يجعله عام كله سعادة وهنا ورضا من الرحمن، ويمتعكم جميعًا بالصحة والسعادة والأمن والأمان.

وأعلنت حنان ترك نبأ إصابتها بفيروس كورونا، من خلال تغريدة عبر حسابها بـ تويتر وقالت: الحمد لله على أقدار الله.. أسالكم الدعاء أنا وجوزي وابني كورونا.

إصابة حنان ترك وعائلتها بفيروس كورونا

ومن ناحية أخرى، حرصت حنان ترك على دعم الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد طلاقها من الفنان حسام حبيب خلال الأيام الماضية، وظهورها حليقة الرأس بالكامل في حفلها الأخير بالإمارات.

ووجهت حنان ترك رسالة لـ شيرين عبد الوهاب، من خلال تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع التغريدات القصيرة تويتر، وقالت لها: حبيبتي أنتي جميلة وقوية في كل حالاتك، وحرة في التعبير عن نفسك بالطريقة اللي ترضيكي، أنا عارفة أنك قوية وهتعدي أي محنة بإيمانك وروحك الحلوة، وتفضلي تسعدي أسرتك وحبايبك.

وأعلنت حنان ترك اعتزالها الفن دون رجعة، بعد مشاركتها في مسلسل الأخت تريز، وذلك من خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي اللبناني نيشان في برنامجه أنا والعسل عبر قناة الحياة.

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