خط ساخن للبلاغات وتحذير من النزول للشوارع من مساء اليوم.. قرارات محافظ القاهرة بشأن الطقس

ابو ظبي - احمد الجزار - وجه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، تحذير شديد لـ المواطنين بشأن حالة الطقس، قائلًا: يرجى عدم النزول للشوارع إلا للضرورة القصوى اعتبارًا من مساء اليوم الخميس، حرصًا على صحة المواطنين، مؤكدًا نزول المواطنين للشوارع يكون في حالات الضرورة.

وخصصت المحافظة رقم الخط الساخن 15496 لتلقى بلاغات المواطنين عن تراكمات مياه الأمطار لسرعة التعامل معها وضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفوري معها.

وشدد محافظ القاهرة، على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الاحياء وشركة الصرف الصحي وهيئة النظافة والحماية المدنية والإدارة العامة لمرور القاهرة.

خطة محافظة القاهرة لمواجهة الطقس السيئ

كما شدد عبدالعال، على تنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافوري والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق، لشفط أي تراكمات إن وجدت حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارئ والتدخل السريع بجانب هذه النقاط.

كما شدد محافظ القاهرة، على كافة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بالتواجد ميدانيًا للتعامل السريع مع الشكاوى التي ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وازالتها على الفور.

كما أكد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء ومسئولي الإنارة المركزية، بمراجعة أعمدة الإنارة والتأكد من إغلاق فتحات صيانة الأعمدة وعدم وجود كابلات أو أسلاك مكشوفة حرصًا على حياة المواطنين.

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