موعد عرض أولى حلقات الجزء الثالث من “أبو العروسة” والقنوات العارضة

ابو ظبي - احمد الجزار - بدأ العد التنازلي لعرض أولى حلقات الجزء الثالث من مسلسل “أبو العروسة” بطولة سيد رجب وسوسن بدر، وكوكبة من النجوم، والذي ينتظره الكثير من عشاق العمل.

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ومن المقرر عرض أولى حلقات مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث يوم الأحد 9 يناير ويمكن متابعة الحلقات عبر قناة DMC وقناة DMC دراما.

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وتشهد أحداث الجزء الثالث من مسلسل أبو العروسة قصة حب جديدة بين كل من “هاجر” كارولين عزمي و”يوسف” محمد مهران، ومن المقرر أن تنتهي هذه القصة بالزواج بعد العديد من المواقف التي تجمع الثنائي.

كذلك وقوع بعض الخلافات بين كل من عايدة “سوسن بدر” وعبد الحميد “سيد رجب”، وتقرر عايدة ترك منزلها والذهاب لأسرتها في الريف.

أحداث الجزء الثالث من العمل تشهد محاولة لعودة “عبير” نرمين الفقي، و”جابر” مدحت صالح، بعد أن يقف بجانبها وتنفصل عن زوجها الذى قام بخداعها والكذب عليها وورطها في أكثر من قضية بدون علمها.

قصة مسلسل أبو العروسة

ودارت أحداث المسلسل خلال الموسمين الأولين، حول عدد من المشكلات الاجتماعية من خلال الموظف “عبد الحميد” الذي تختلط مشاعره بين السعادة والقلق عندما يتقدم شاب للزواج من ابنته، حيث تتعرض الأحداث لتحمل الأب لتكاليف زواج ابنته، ولاختلاف الفوارق الاجتماعية بين طبقات المجتمع، ومشكلات الأسر المصرية.

وكان الجزأين الأول والثاني من مسلسل “أبو العروسة” حققا نجاحًا كبيرًا أثناء عرضهما خلال السنوات القليلة الماضية وارتباط العمل اجتماعيا مع الجمهور، بعد أن عرض العمل عبر قنوات دي إم سي خلال الموسمين.

وشارك في بطولة مسلسل “أبو العروسة” الذي ينتمي لنوعية الـ60 حلقة كل من سيد رجب وسوسن بدر ورانيا فريد شوقي ونرمين الفقي ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي وكارولين عزمي وعدد كبير من النجوم، وإخراج كمال منصور.

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