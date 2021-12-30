ابو ظبي - احمد الجزار - قالت قناة العربية في نبأ عاجل لها منذ قليل، إن الأمن السوداني يقتحم مكتب قناتي العربية والحدث في الخرطوم ويصادر المعدات الخاصة بالقناة.

وقبل قليل، قالت لجنة أطباء السودان إن مليونية 30 ديسمبر تعرضت لقمع مفرط من قبل السلطة باستخدام الرصاص الحي وجميع الأساليب؛ ما أدى تراكم حالات الإصابات بالرصاص الحي وسواه في مستشفيات منطقة أمدرمان بينها حالات حرجة، متوجهة بالنداء لجميع الكوادر الطبية في جميع التخصصات.

قمع مفرط من قبل السلطة باستخدام الرصاص الحي

وتوجهت اللجنة بالنداء لجميع الكوادر الطبية في جميع التخصصات للانضمام للفرق العاملة بمستشفيات أمدرمان وعلى رأسها مستشفى الأربعين بأمدرمان لإنقاذ المصابين، حيث تتركز الحاجة الآن لجرّاحين بجميع تخصصاتهم الدقيقة ولأطباء تخدير وكوادر أخرى، كما تناشد الصيادة للمساهمة في الإمداد بجميع المعينات الطبية بما فيها المحاليل الوريدية والأدوية المنفذة للحياة.

وأكدت اللجنة أن التعتيم الإعلامي الذي ضربته السلطة حول انتهاكاتها الفجة لن يجعلها تفلت وهي تشن حربًا على شعبنا المقاوم، موضحة أن كل الانتهاكات مرصودة بدقة وإرادة الثوار ونطلب من جميع العالم الانتباه بدرجة عالية لهذه الجرائم الموجهة ضد إنسان السودان الثائر من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة والسلام.

وقال شهود عيان إنه بسبب القمع المفرط لـ مليونية 30 ديسمبر بمدينة أمدرمان، وعدم القدرة على نقل المصابين والجرحى بعد منع سلطات الانقلاب عبور سيارات الإسعاف، نهيب بكل الأطباء والكوادر الطبية التوجه إلى مستشفى الاربعين بأمدرمان لإسعاف المصابين، لعدم قدرة الكادر الطبي المتاح تقديم الخدمة لكل المصابين.

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