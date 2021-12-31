“خبطة في مناخيري وشوية رضوض”.. أول تعليق من مصطفى قمر بعد تعرضه لحادث سير (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - بعد ساعات من تعرضه لحادث مساء اليوم الخميس 30 ديسمبر، على طريق روض الفرج، حرص الفنان مصطفى قمر على طمأنة الجمهور على حالته الصحية.

ونشر قمر فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستجرام”، قال فيه “أنا كويس وزي الفل الحمد لله حادثة كبيرة شوية بس الحمد لله ربنا ستر، مفيش غير مناخيري خدت خبطة وشوية رضوض في جسمي بكرة هبقى كويس، شوية كريمات عملت أشعة وكله تمام”.

وتابع “بنقل كل ده لكل حبايبي وجمهوري، مش قادر أرد على التليفون سامحوني هريح شوية واشوفكم بكرة في رأس السنة كل سنة وانتم طيبين”.

وكان علي رشاد، مدير أعمال قمر، قال في تصريحات صحفية، إن الفنان تعرض لحادث على طريق روض الفرج، وأنه تواجد في المستشفى للاطمئنان من خلال إجراء الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة.

جدير بالذكر أن مصطفى قمر شارك في السباق الدرامي الرمضاني لعام 2021 من خلال مسلسل “فارس بلا جواز” مع: سليمان عيد، محمد ثروت، طارق عبدالعزيز، وطارق الإبياري وغيرهم، ومن تأليف فداء الشندويلي وإخراج معتز حسام.

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