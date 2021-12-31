إيمان العاصي عن 2021: خدت منى روحي.. ومابحبهاش ولا بحب اسمها

ابو ظبي - احمد الجزار - عبرت الفنانة إيمان العاصي عن عدم رضاها عن عام 2021، بعد عن رحل خلالها والدها.

ونشرت إيمان العاصي؛ صورة تجمعها بوالدها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، وعلقت قائلة: سنة مالهاش عندي أي وصف، مبحبهاش ولا بحب اسمها، خدت مني روحي الحقيقة، شرخ في قلبي حاسة بيه طول الوقت بيوجعني.

وتابعت إيمان العاصي: مش قادرة اتقبل مهما حاولت ابقى عادي واتعايش، كلمة قلب مكسور لما كنت بقرأها حد كاتبها، عمري ما فهمت دا إحساس بجد ولا مجرد تعبير عن الزعل، بس طلع إحساس بجد بيوجع قوي.

وأضافت: قلبي حاسة فيه شرخ رهيب واجعني طول الوقت، حتى وأنا بضحك، بابا مشي مني على غافلة، يعني ايه موت !!!!!!!، دي حاجة مرة قوي مرعوبة السنة تخلص وتبعد عني بجد يا بابا!!!!.

واستكملت الفنانة: السنة دي خدتك مني أنا مش عاوزاها تهرب بيك بعيد عني، مش هعرف أعدي السنة دي أبدا بكرا عامل وجع في قلبي زي يوم وداعك الأخير كأني هفقد الأمل من جديد.

حكاية طعم الدنيا

من ناحية أخرى، شاركت الفنانة إيمان العاصي مؤخرا في حكاية حلم حياتي، إحدى حكايات مسلسل إلا أنا، وشاركها بطولتها كل من: إسلام جمال، محمد علي رزق، ريم أحمد، ناردين عبد السلام، وغيرهم من الفنانين، والحكاية للمخرج أحمد حسن، وعرضت على شاشة dmc، وتعتبر حكاية طعم الدنيا هي سابع حكايات مسلسل إلا أنا.

اقرأ أيضا

“ستروين” تصدر بيان اعتذار بعد اتهام عمرو دياب والشركة بالتحريض على التحرش وتحذف الإعلان

عضو تنسيقية الأحزاب.. تعرف على حبيبة محمد رشاد الجديدة بعد أن أعلن ارتباطه بها (10 صور)

حسين فهمي يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته ويعلق على تصريحات شقيقه بأنهما ليس لديهما حظ مع النساء

زوجي يصر على معاشرتي في السيارة بالصحراء اتصرف إزاي؟.. مبروك عطية: تقريبا شاف فيلم عادل إمام