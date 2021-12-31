تطورات الطقس.. توقعات بزيادة الأمطار خلال الساعات القادمة في هذه المناطق

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أحدث صور للأقمار الصناعية التي تتابع من خلالها حركة السحب وحالة الطقس، بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الأحوال الجوية في مصر، والتي بدأت منذ أمس الخميس، وتستمر حتى يوم الاثنين المقبل.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منذ قليل، استمرار السحب الممطرة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والدلتا وشمال الصعيد ومناطق من السواحل الغربية، وتحديدا في مدينة الإسكندرية.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في منشورها، سقوط أمطار متوسطة الشدة على المناطق السابق ذكرها، ومن المتوقع أن تزيد غزارة تلك الأمطار أحيانا.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية: كما صاحب سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والدلتا والسواحل الشمالية وحتى شمال الصعيد، نشاطا الرياح التي تعمل على زيادة الشعور بانخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس.

طقس رأس السنة

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تبلغ حالة عدم الاستقرار الجوي ذروتها اليوم الجمعةـ بالتزامن مع احتفالات المواطنين برأس السنة الميلادية الجديدة 2022.

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين، بالابتعاد عن أعمدة الإنارة والمباني المتهالكة ولافتات الإعلانات في أثناء نشاط الرياح وسقوط الأمطار، كما نصحت المسافرين وقائدي السيارات بالقيادة بهدوء وتخفيف السرعات خاصة خلال تساقط الأمطار المتوقع أن تصل إلى حد السيول على بعض المناطق من سيناء وخليج السويس.

كما ناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي الآثار الناجمة عن حالة عدم استقرار الأحوال الجوية، وتجنب مخاطرها.

طقس الأيام القادمة من السبت للأربعاء

– حالة الطقس السبت 1 يناير 2022 :

أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية قد تكون مصحوبة بحبات البرد أحياناً متوقعة بنسبة 60-80% على مناطق من مدن القناة وشمال الصعيد، قد تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر والطرق المؤدية الى شمال الصعيد، وأمطار متوسطة ورعدية متوقعة بنسبة 60-50% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

– حالة الطقس الأحد 2 يناير 2022 :

أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية متوقعة بنسبة 50-70% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة قد تصل الى حد السيول على مناطق من سيناء ومحافظ البحر الأحمر، وأمطار متوسطة ورعدية أحياناً متوقعة بنسبة 50% على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

– حالة الطقس الاثنين 3 يناير 2022 :

أمطار خفيفة الى متوسطة متوقعة بنسبة 50% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بالإضافة الى نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

– حالة الطقس الثلاثاء 4 يناير والأربعاء 5 يناير 2022 :

شبورة مائية من 5 إلى 8 صباحاً على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

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