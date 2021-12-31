بعد مطالبتها بالاعتزال بسبب عبارة “مش بتشال ولا بتحضن ولا بتباس”.. زوج منة عرفة يرد

ابو ظبي - احمد الجزار - رد الفنان الشاب محمود المهدي، زوج الفنانة منه عرفة، على الجدل الذي أثير خلال الأيام الماضية، بسبب تصريحات الأخيرة التي أدلت بها للإعلامي نزار الفارس في برنامجه «مع الفارس»، والتي قالت فيها: «أنا لا بتشال ولا بتحضن ولا بتباس في الأعمال اللي بشارك فيها».

وقال خلال بث مباشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «في ناس قالتلي خلي منة تبطل تمثيل، هو ليه ياعم عشان بنت تبقى محترمة في أي شغل عامة تقعد في البيت».

وأضاف:«احنا ممكن نبقا في المجال دا بس بحترمنا، منة كل اللي عرفتهم في حياتها كانوا بيستغلوها حتى مديرة أعمالها كانت بتسرقها، منه غيرت في شخصية محمود حاجات وأنا غيرت فيها حاجات».

وحلت منه عرفة مؤخرا ضيفة على برنامج «مع الفارس» الذي قدمه الإعلامي العراقي نزار الفارس، وأجابت عن العديد من الأسئلة المحرجة، منها «ليه تتجوزي راجل متجوز مرتين وعنده أولاد؟»، لترد قائلة: «أنا واحدة أول مرة أتجوز ويبقا عندي راجل أبقا مسؤولة منه، محمود عشان اتجوز قبل كده فعنده الخبرة دي بيعرف يتعامل مع الست إزاي».

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