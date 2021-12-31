عمرو دياب يفاجئ أبطال مسرحية “في نص الليل” بحضور البروفة النهائية (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - فاجأ النجم عمرو دياب أبطال مسرحية “في نص الليل” بحضوره البروفة النهائية للمسرحية، التي من المقرر عرضها ابتداء من اليوم 31 ديسمبر، على مسرح محمد العلي ضمن فعاليات موسم الرياض.

وحرص عمرو دياب على تقديم الدعم لصديقه الشاعر والمؤلف أيمن بهجت قمر في أول تجربة إنتاجية لشركته.

ومسرحية “في نص الليل” مستوحاه من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر، تعرض لمدة 5 أيام، وهي من بطولة حسن الرداد وغادة عادل وريم مصطفى ومحمد عبد الرحمن وسليمان عيد ومصطفى هريدي ومصطفى بسيط، من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

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