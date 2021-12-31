“ذا روك” يرفض طلب المصالحة مع فين ديزل ويتهمه بالتلاعب والخداع

ابو ظبي - احمد الجزار - رفض دواين جونسون، الشهير بـ ذا روك، عرض المصالحة الذي بادر به فين ديزل لحل الخلافات بينهما، واتهمه دواين جونسون بالتلاعب والخداع، كما أعلن رفضه للمشاركة في الجزء العاشر من سلسلة “Fast & Furious”.

دواين جونسون يرفض المشاركة في “Fast & Furious 10”

في مقابلة جديدة مع CNN، صرح دواين جونسون أنه ليس لديه نية للمصالحة مع فين ديزل، كما كشف عن عدم مشاركته في الجزء العاشر المرتقب من سلسلة أفلام “Fast & Furious”، حتى بعد مبادرة فين ديزل بالمصالحة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وأوضح دواين جونسون: “في يونيو الماضي، عندما كنت أنا وفين على اتصال، أخبرته بشكل مباشر أنني لن أشارك في الفيلم”، مضيفًا: “كنت حازمًا ولكن ودودًا في كلماتي، وقلت إنني سأكون دائمًا داعمًا للممثلين، وسأعمل على نجاح الفيلم، لكن ليس هناك فرصة للعودة”.

دواين جونسون يتهم فين ديزل بالخداع

أضاف دواين جونسون أنه قام بإبلاغ شركة الإنتاج بقراره، موضحًا أنهم كانوا داعمين للغاية ومتفهمين للمشكلة، وعلى الرغم من أن فين ديزل كانت لديه على ما يبدو نوايا حسنة، فقد وصف دواين جونسون المنشور بأنه “مثال على خداعه وتلاعبه بعواطف الناس”، قائلاً: “لم يعجبني أنه قام باستخدام أطفاله في هذا الموقف، وكذلك وفاة بول ووكر، كان عليه إبعادهم عن الموضوع”، واختتم جونسون حديثه قائلًا: “رغم كل شيء، أنا واثق من نجاح سلسلة أفلام Fast & Furious، وواثق من قدرتها على جذب الجمهور”، معربًا عن تمنياته بالنجاح للجزء الجديد ولجميع طاقم العمل.

تفاصيل أزمة دواين جونسون وفين ديزل

في تفاصيل الأزمة، كتب فين ديزل على حسابه بإنستجرام الشهر الماضي: “أخي دواين، حان الوقت، العالم ينتظر نهاية Fast 10″، وأشار فين ديزل إلى الراحل بول ووكر، مؤكدًا حرصه على الوفاء بوعده له وتنفيذ وصيته بإتمام سلسلة أفلام “Fast & Furious”، وطلب من دواين جونسون وضع خلافاتهما جانبًا والعودة لتجسيد شخصية لوك هوبز في الجزء العاشر من أفلام Fast، وعلى الرغم من أن منشور فين ديزل لاقى تفاعلًا كبيرًا من الجماهير، إلا أن دواين جونسون قال لمجلة فانيتي فير إنه يأسف للتعبير عن عدم مسامحته علنًا، لكن مشاعره لا تزال كما هي.

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