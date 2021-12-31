أوكا وأورتيجا يعلنان عودة تعاونهما من جديد بعد عام ونصف من الانفصال (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - ظهر الثنائي أوكا وأورتيجا، في مقطع فيديو عبر خاصية البث المباشر بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، لأول مرة بعد إعلانهما الانفصال فنيا.

وأعلن الثنائي خلال الفيديو عودتهما للتعاون مرة أخرى فنيا، من خلال عدة أعمال غنائية جديدة، وسط العديد من التعليقات المرحبة للفكرة من قبل متابعيهما على السوشيال ميديا.

وأظهر الفيديو حالة الصداقة الشديدة بينهما لينفوا أية أخبار تحدثت حول حدوث أية مشاكل بينهما على الرغم من انفصالهما فنيا في وقت سابق.

وينتظر أوكا وأورتيجا العودة مرة أخرى للعمل سويا من خلال عدة أغاني مختلفة سيقوموا بالإعلان عن تفاصيلها خلال الأيام القليلة المقبلة وكذلك عدة حفلات غنائية في مصر والعالم العربي مع بداية العام الجديد سيتم الإفصاح عنهم قريبا.

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بداية انفصال أوكا وأورتيجا

أعلن المغني الشعبي أورتيجا الانفصال عن زميله «أوكا»، زوج الفنانة مي كساب، إذ قرر أخيرًا إيضاح كواليس عملهما معًا بعد تكرار التساؤلات حول تراجع مرات ظهورهما سويًا، لذا أكد الأول على مدى حبه وتقديره لشريك الكفاح «أوكا» ثم لفت إلى قرارهما بالاستقلال بمشاريعهما الفنية، بعد تعاونهما مدة عشر سنوات، مع الاحتفاظ بعلاقة الصداقة بينهما على المستوى الشخصي.

وقال المغني عبر «إنستجرام»: «كل الناس اللي بتبعت ليه مابقيتوش مع بعض؟، وليه متخانقين؟، طبعا مافيش أي حاجة من دي خالص، وقولت أعمل الفيديو لإيضاح الصورة، أوكا أخويا وعشرة العمر، والكفاح وشوفنا كل حاجة مع بعض، مش هنيجي بعد ما نكبر نتخانق ونمسك في بعضنا، خالص يا جماعة الفكرة أن أوكا بقى لوحده وأورتيجا بقى لوحدة وبتمناله كل التوفيق، وبتمنى لنفسي هكذا يعني».

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