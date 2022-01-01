أسرار النجوم: الظهور ألاول لزوجة أبو هشيمة الأولى السعوديه والجمهور يصنفها بالاجمل من ياسمين صبري ونسرين طافش وهيفاء وهبي.. لن تصدق عمر أولاده؟

الرياض - محمد الاطلسي - أثار رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، حالة من الجدل وذلك بعد تداول رواد السوشيال ميديا صورة نادرة لزوجته الأولى التي تزوج منها في عمر الـ 22 عاماً، وذلك بعد قصة حب قوية خلال دراستهما.

ونتج عن الزيجة الأولى لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة ابنيهما عمر ويوسف.

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وشارك أبو هشيمة صورة تجمعه بزوجته عبر حسابه على "إنستجرام"، وأرفق معها "إيموجي" لقلب، في إشارة منه إلى أنه يحبها، وأن كل ما يتردد عن طلاقهما ليس له أساس من الصحة.

وكانت انتشرت أخبار عديدة خلال الساعات الماضية تزعم طلاق النجمة ياسمين صبري من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة وذلك بعد مرور شهور قليلة على زواجهما.

وفي نفس السياق تصدرت الفنانة ياسمين صبري، تريند تويتر، وذلك بعد تسريب أخبار تؤكد اشتراطها الحصول علي مبلغ "250 ألف دولار" للظهور في أحد البرامج

وعقب تسريب شائعات تأكد أنها طلبت 250 ألف دولار من فريق إعداد برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة "mbc "K، مقابل الظهور معه في إحدى حلقات لمدة ساعة واحدة فقط، لكن إدارة البرنامج رفضت نظرًا لضخامة المبلغ الذي يعادل أربعة ملايين جنيه، وبدأت حملة الهجوم شرسة على الفنانة ياسمين صبري .

وجاءت تعليقات رواد تويتر كالآتي:"ربع مليون دولار لييييه ابو تريكة، هو من امتي البرامج بيتدفع فيها الارقام ديه، ده علي كدة بقي لو شادية ولا سعاد حسني كانوا هيطلعوا في برامج ياخدوا كام، ده صباح مخادتش المبلغ ده في ولا برنامج".

وكانت شائعات خرجت من مصدر مجهول من فريق إعداد البرنامج أن الإعلامي "عمرو أديب" قد استاء للغاية من طلب ياسمين، وعرض فريق الإعداد أن يعطيها 100 ألف جنيه مصري فقط، ورفضت ياسمين صبري الظهور بالبرنامج واعتبرت ان ما قيل إهانة لها.

وتحرص الفنانة ياسمين صبري دائما على مشاركة جمهورها ومتابعيها، تفاصيل حياتها اليومية والعملية.

ونشرت ياسمين صبري عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها من أحدث جلسة خضعت لهاـ وظهرت بإطلالة كاجول.

ويذكر ان ياسمين صبري خاضت الموسم الرمضاني 2020 بمسلسلها الجديد "فرصة تانية" الذي عرض حاليا على شاشة قناة الـ سي بي سي وحقق نجاحا كبيرا، وشارك في بطولته أحمد مجدي، آيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد ومن إخراج مرقس عادل.