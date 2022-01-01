أهلاوية جدًا وتحب شراء الأشياء المستعملة.. أبرز تصريحات أنغام مع “بلة فاهيتا” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - أكدت المطربة أنغام أن سنة 2021 مرت بسهولة ولكنها “عقربت شوية”، موضحة أنها حين تكون على المسرح تعطي الإيحاء أنها تنظر إلى الجمهور كثيرًا ولكنها لا تفعل ذلك لأن هناك بعض التصرفات قد تشتتها ولهذا تتجنب التركيز مع الجمهور وتحاول تقمص الشخصية التي تغني عنها.

أضافت أنغام خلال الجزء الثاني من حوارها إلى برنامج “أبلة فاهيتا” الذي تقدمه الدمية أبلة فاهيتا على قناة “ON”، بمناسبة ليلة رأس السنة الميلادية، أنها تحب أحيانًا شراء الأشياء المستعملة لكن ليست في الساعات بل الخواتم، متابعةً أنها “بتعرف تطبخ وتعمل رز حلو”، كما أنها “أهلاوية جدًّا”.

كما علقت أنغام على صورة للفنانة شيرين بعد تناول وجبة فسيخ في منزلها، وقالت إن الفنانة حينها أتت إلى بيتها أحضرت معها وجبة الفسيخ ولكن والدتها كانت قد جهزت الفسيخ بالفعل فتناولت منه شيرين وتركت ما أتت به، معلقةً “ماما بتعمل فسيخ حلو”.

وعرضت “أبلة فاهيتا” صورًا لأنغام على المسرح وهي تنظر إلى الأعلى، وعلقت عليها المطربة بالقول: “دي القفلة”، كذلك علقت على صور أخرى وهي تفتح ذراعيها على المسرح وقالت: “بكون نفسي أحضن الجمهور”.

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