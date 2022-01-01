حمو بيكا يلقي الهدايا على المواطنين بمناسبة رأس السنة (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - حرص مؤدي المهرجانات حمو بيكا، على تهنئة المواطنين ببداية العام الجديد على طريقته الخاصة.

وقام حمو بإلقاء الهدايا على الجمهور الذي احتشد أمام مطعه.

وعلق بيكا على الفيديو، قائلا: “دي أقل حاجة لحبايبنا نستقبل بيها السنة الجديدة ربنا يقدرني و اقدر ابسطكم 2022 تحيا مصر ام الدنيا “.

View this post on Instagram A post shared by Hamo Bika – حمو بيكا (@hamo_beka_official)

حمو بيكا يتوسل لهاني شاكر

تقدم مغني المهرجانات الشعبية باعتذار إلى نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر بعد جدل تصريحاته الأخيرة حول غنائه خارج مصر وأنه اعتاد منعه والعودة إلى الغناء عقب صدور قرار بمنعه من الغناء ضمن 20 مغنيا ومؤدي المهرجانات الشعبية الصادر مؤخرا من هاني شاكر.

وكتب بيكا عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: «الأستاذ هاني شــاكر نقيب المهن الموسيقية وأمير الغناء العربي .. بعتذر لحضرتك ولكل نقابة المهن الموسيقية عن كل ما صدر مني».

وتابع بيكا موجها اعتذاره لهاني شاكر: «أستسمح حضرتك أن تقبل اعتذاري أنت وكل أساتذتي في النقابة..أنا مكنتش طالب أكتر من إني أشتغل ومش طالب أكتر من التصريح السنوي..لإني عايـز أشتغل وأشوف شغلي وحياتي.. أتمنى أن تقبل اعتذاري وتعتبرني ابن من أبنائك».

اقرأ أيضا

مصدر مُقرب يكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدي يعقوب

طليقة مصطفى فهمي باكية: “عيب تنهش بلحمي أعطني حقوقي ومش عايزه أشوف وشك تاني”

بعد مطالبتها بالاعتزال بسبب عبارة “مش بتشال ولا بتحضن ولا بتباس”.. زوج منة عرفة يرد

“ذا روك” يرفض طلب المصالحة مع فين ديزل ويتهمه بالتلاعب والخداع

زوجي يصر على معاشرتي في السيارة بالصحراء اتصرف إزاي؟.. مبروك عطية: تقريبا شاف فيلم عادل إمام