أسرار النجوم: الجمهور في ذهول: لن تصدق كم هو العمر الحقيقي للفنانة ياسمين صبري .. المفاجأة الصادمة في عدد زيجاتها قبل « أبو هشمية » ؟

الرياض - محمد الاطلسي - احتلفت الفنانة المصرية ياسمين صبيري مطلع العام الجاري وتحديدا في 21 يناير بعيد ميلادها الـ 33 والتي قدمت عدد من الاعمال الفنية ولفتت الأنظار اليها بقوة لجمالها وموهبتها الفنية.

وتزوجت ياسمين صبرى مرتين الاول من زوجها محمد وهو احد رجال الاعمال ولكنها. لم تكشف عن اى تفاصيل اخرى عنه وانفصلت عنه بعد خمسة سنوات زواج.

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وتزوجت ياسمـين صبرى بعد ذلك من رجل الاعمال احمد ابو هشيمة ولم. يمر على زواجهما سوى عاما واحد حيث احتفلت بزفافها فى العام الماضى وسط اجراءات احترازية مشديدة بسبب فيروس كورونا المستجد.

واستطاعت ياسمين صبـرى ان تقدم عدد من الاعمال الفنية الجيدة وساعد جمالها فى تواجدها بشكل كبير عالم السينما والتليفزيون. ولعل ن ابرز أعمالها جحيم فى الهند والديزل وفى الدراما مسلسل جبل الحلال وفرصة تانية.