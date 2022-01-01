أسرار النجوم: أشهر فنانة عربية تنشر صورا غير متوقعة وكما ولدتها أمها مع فنان معروف - اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي -

أحدثت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي انجي خوري موجة واسعة من الغضب بين الجمهور بعد قيامها بنشر صورة “سـاخنة” مع النجم اللبناني آدم الذي إدعت بأنه طليقها.

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اندهش الجمهور من إطلاق إنجي وصف طليقي على آدم، الذي اتهمته سابقاً بأنه خطفها في منطقة صبرا.

مؤخرا كشفت مصادر عن وجود تسوية بين إنجي خوري و النجم آدم.

وقبل أسابيع أكدت انجي ان ما فعله بها أدم لا يغتفر و لن تسامحه عليه.

تجدر الاشارة الى ان أنجي كانت قد تنازلت عن حقها الشخصي ايضاً ضد النجمة قمر التي اتهمتها بتحريض الفنان آدم على خطفها لكن حالة الهدوء بين الطرفين لم تدوم طويلاً.