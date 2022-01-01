سيرين عبد النور تهنئ متابعيها بمناسبة العام الجديد

هنأت الفنانة سيرين عبد النور متابعيها بالعام الجديد ، ونشرت عدة صور عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وعلقت سيرين عبد النور " سنة جديدة ناطرين خيراتها، بطلب منك يا رب تعطينا سعادة ابدية ضحكات تملئ الدني وصحة نشكرك عليها كل لحظة … كل عام وأنتم بخير ".

يذكر أن سيرين عبد النور تصدرت مؤشرات البحث جوجل وذلك بعد ظهورها برفقة زوجها في برنامج “أبلة فاهيتا”.

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