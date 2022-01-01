محمد عبده يجتمع مع 13 نجمًا بحفلات رأس السنة في الرياض

نشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، مقتطفات من حفل العاصمة السعودية الرياض، الذي أقيم ليلة رأس السنة الميلادية أمس الجمعة 31 ديسمبر، والذي شهد أكبر تجمع غنائي عربي جمع بين 13 نجمًا، هم: «عبادي الجوهر، عبد الله الرويشد، نوال الكويتية، احلام، ماجد المهندس، نبيل شعيل، اصالة، انغام، اصيل ابو بكر، علي بن محمد، فهد الكبيسي، اسما لمنور».
أقيم الحفل الغنائي على طريقة جديدة، بـ تريو غنائي يجمع 3 نجوم معًا على المسرح، وبدأ الحفل بـ الثلاثي (اسما لمنور، نبيل شعيل، علي بن محمد)، ثم (عبدالله الرويشد/نوال الكويتية/ أنغام)، وبعدهم (وليد الشامي/ أصيل أبو بكر / علي بن محمد)، ثم شارك النجوم (أحلام/ أسماء لمنور/ أنغام).
وامتدت فقرات الحفل إلى الساعات الأولى من صباح اليوم الأول من يناير، فصعد النجوم (نوال الكويتية / أحلام / أصالة)، وبعدهم (عبدالله الرويشد / أسماء لمنور / فهد الكبيسي)، ثم صعد فنان العرب محمد عبده في تريو تاريخي مع النجوم أنغام و وليد الشامي.
واستمر فنان العرب محمد عبده في تريو تاريخي مع النجمتين أصالة وأسماء لمنور، وبعدها قدم ديو غنائي مع الفنان عبدالمجيد عبدالله، وألهبت الفقرات حماس الجمهور في أضخم حفلات السنة الجديدة 2022.
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