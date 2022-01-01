هانى سلامة يلعب دور بطل أولمبى فى مسلسله الرمضانى المقبل

يظهر الفنان هانى سلامة خلال أحداث مسلسله الرمضانى المقبل "قلب واحد" فى دور بطل أولمبى، ويواجه العديد من المواقف خلال أحداث المسلسل، ومن المقرر انطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء معاينة الديكورات، ويشاركه فى بطولة العمل كل من الفنان محسن محيى الدين وماجد المصرى وميريهان حسين، والعمل من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسى.

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