نشرت الفنانة منة فضالى عدة صور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

واعتبرت الفنانة منة فضالي أن عام 2021 كان بالنسبة لها موفقا للغاية وسعيدا، حيث قدمت العديد من الأعمال سواء في السينما أو الدراما.

وقالت منة فضالي: “أتمنى في العام الجديد 2022 أن يعم الخير البلاد وأن يكون هناك مزيد من التطوير في شتى المجالات، وأما على المستوى العملي بالنسبة لي أن أقدم أعمالا تليق بجمهوري وأن تلقى استحسانهم”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منة فضالى تخطف أنظار جمهورها بـ إطلالة جديدة لها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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