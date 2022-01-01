عبد المجيد عبدالله يفاجئ جمهوره بإصابته بمرض المانير

كشف الفنان السعودي عبد المجيد عبدالله -خلال حفله أمس بالعاصمة السعودية الرياض- عن إصابته بمرض المانير إلتهابات الأذن الداخلية المسببة للدوخة. وظهر عبد المجيد عبدالله، في مقطع فيديو من حفل الرياض أمس، وهو بجوار فنان العرب محمد عبده، وطالب «عبد المجيد» جمهوره بالدعاء له بالشفاء، قائلًا: «ادعولي ربنا يفرجها عليا وتروح مني إلتهابات الأذن الداخلية اللي هو المانير اللي بيسوي عدم اتزان ويخليني ما أقدر أقف قدامكم لازم أقف بكامل صحتي عشان استمتع معاكم في نفس الوقت ف ادعولي»، ليمازحه محمد عبد، بقصد التهوين عليه قائلًا: «يعني كيف الدوخة تجيلك كده ولا كده.. لو أصقعك وحدة على أذانيك ما يصير».

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