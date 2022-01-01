مي عز الدين تعاني من مرض كريزة مرارة

كشفت الفنانة مي عز الدين -من خلال خاصية ستوري حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- عن إصابتها بمرض كريزة مرارة، واحتمال خضوعها لعملية جراحية خلال الفترة المقبلة. ونشرت مي عز الدين رسالة عبر ستوري انستجرام، كتبت فيها: «كريزة مرارة قوية طول الليل من بعد 12 لو استمرت عملية بإذن الله .. أنا واخدة مسكنات قوية ولسه هنام دلوقتى من الوجع، يارب بكرة مستاهلش عملية».

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