بدء معرض لبيع الكتب بأسعار رمزية بمكتبة مصر الجديدة

افتتح صباح اليوم السبت الأول من يناير ولمدة 15 يوم ، فى مكتبة مصر الجديدة العامة بشارع العروبة بمصر الجديدة معرض للكتاب يضم أكثر من 3000 كتاب من مختلف العلوم والفنون واللغات والآداب والقانون لكبار الكتاب المصريين والعالميين ، وتقدم للمواطنين ومحبى القراءة من الاطفال والكبار بأسعار رمزية لاتتجاوز 3 جنيهات للكتاب .

أكد الدكتور نبيل حلمي رئيس جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة، أن الكتب المعروضة هى كتب فائضة عن حاجة المكتبة وقد ارتأت الجمعية عرضها للبيع وذلك لبناء الفكر وتحصين الوعي وتهذيب السلوك ونشر ثقافة القراءة بين الجميع باعتبارها تعد أحد أدوات القوى الناعمة للمساهمة في بناء وتنمية المجتمع.

أشار حلمي ، إلى أن تنظيم المعرض يأتى ضمن البرنامج الثقافي لمكتبات الجمعية ، بهدف المساهمة في نشر المعرفة وتشجيع الاهتمام بالكتاب وتعزيز شغف القراءة بين شتى فئات المجتمع ، وتطرح من خلاله إلى بيع الكتب الزائدة عن الحاجة بأسعار رمزية ليتم إعادة الاستفادة منها، وليكون الكتاب في متناول الجميع.