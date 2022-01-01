بكاء أسرة جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق أثناء تشييع جثمانه

انتابت حالة من الحزن، والبكاء أسرة وزير الثقافة الأسبق الراحل جابر عصفور، بعد وصول جثمانه إلى مسجد صلاح الدين بالمنيل.
ومن المقرر بعد أداء صلاة الجنازة التوجه إلى جامعة القاهرة لتشييع الجثمان من الجامعة قبل التوجه لمدافن الأسرة بمدينة 6 أكتوبر.
وكان وزير الثقافة الأسبق رحل عن عالمنا، صباح أمس الجمعة، عن عمر يناهز الـ 77 عاما.
وكانت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، نعت وجميع الهيئات والقطاعات الكاتب والباحث الكبير الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق الذى غيبه الموت صباح أمس الجمعة 31 ديسمبر عن عمر يناهز 77 عام بعد صراع مع المرض.
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