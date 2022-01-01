شاهد.. لقطة رومانسية بين أصالة نصري وزوجها في حفل الرياض

ظهرت الفنانة أصالة نصري، في فيديو تداوله عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي -من فعاليات حفل رأس السنة بالعاصمة السعودية الرياض- الذي أقيم ليلة أمس الجمعة 31 ديسمبر بمشاركة 13 نجمًا عربيًا.
وظهرت أصالة نصري، في الفيديو بصحبة زوجها فائق الحسن، الذي حرص على إصطحابها والإمساك بيدها حتى أوصلها إلى مسرح الحفل، في لقطة رومانسية جمعت بين الزوجين في أضخم حفلات العام الجديد 2022.
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