دنيا سمير غانم تؤدي العمرة مع شقيقتها في عيد ميلادها: يوم صعب أوي عليا

ابو ظبي - احمد الجزار - قررت الفنانة دنيا سمير غانم الاحتفال بعيد ميلادها واستقبال العام الجديد بأداء مناسك العمرة.

ونشرت دنيا سمير غانم عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على “إنستجرام” صورتها مع شقيقتها إيمي من داخل الحرم المكي، ووجهت الشكر لجمهورها الذي حرص على الاحتفال بعيد ميلادها، مؤكدة أنه يوم صعب لأنه أول عيد ميلاد لها بدون والديها.

وكتبت دنيا: “شكرا لكل النعم اللي على شكل جمهور اللي تعبوا نفسهم وعملوا فيديوهات جميلة أوي عشان عيد ميلادي، أنا بشكركم من كل قلبي”.

وتابعت: “النهاردة كان يوم صعب أوي عليا وعلى إيمي لكن الحمد لله ربنا كتب لنا عمرة ودعينا من قلبنا لحبايبنا الغاليين بابي ومامي ربنا يرحمهم يارب ودعينا لكل شخص من الجمهور العظيم اللي دعالنا في أزمتنا ربنا يخليكوا لينا ويحفظكوا وبتمنالكم سنة سعيدة مليانة بالخير والرضا والحب”.

يذكر أن دنيا من مواليد 1 يناير 1985.

على جانب آخر، قرر صناع مسلسل “عالم موازي” لدنيا سمير غانم، عرضه في موسم رمضان القادم 2022 بعد قرار تأجيله السابق.

والمسلسل من بطولة دنيا سمير غانم، الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، شيماء سيف، أوتاكا، إسلام إبراهيم من تأليف عمرو وهبة وهشام جمال وإخراج وإنتاج هشام جمال.

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