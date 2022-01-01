شاهد.. أصالة تتألق بفستان من الريش في ليلة تريو الرياض

اختارت الفنانة أصالة اللون الأسود لإطلالتها في حفل "ليلة تريو الرياض" الذي شارك فيه 13 نجما من أشهر نجوم الوطن العربي. وظهرت أصالة بفستان أسود ضيق بأكمام طويلة مزين بأكملة من الريش، وتزينت بأقراط كبيرة.

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